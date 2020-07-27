Москва, 27 июля. Российские ученые придумали диету, которая повышает в организме уровень сиртуина-1 (SIRT1), который именуется «белком долголетия». Об этом говорится на сайте Сибирского федерального университета.

Диета основана на гречневой крупе. Полагается, что рацион позволит увеличить продолжительность жизни, не прибегая к лечебному голоданию, которое также замедляет старение, однако может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Ученые провели эксперимент над крысами и выяснили, что грызуны, употребляющие в пищу, обогащенную перемолотыми ядрами гречки, показывали оптимальную прибавку веса. Также в их организме уровень SIRT1 был увеличен в 30 раз.

«Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, ее легко приобрести», — указала один из членов группы исследователей Шубхра Панде.

Ученые считают, что гречку следует есть в больших количествах, добавляя ее в салаты, гарниры, супы и есть в виде обычной каши. Однако не стоит переусердствовать, чтобы она в дальнейшем не вызывала отвращения.