Заморозка строительства «СП-2» понадобилась Дании для торга с США по Гренландии

«Неладно что-то в Датском королевстве…» Там разгораются воистину шекспировские страсти.

Не успели в Копенгагене неожиданно разрешить укладку труб «Северного потока — 2» судами с «традиционным» якорным позиционированием вместо новомодного глобально-динамического, как тут же это разрешение было заморожено — якобы в связи с начавшимся в акватории строительства нерестом трески. Как говорят, эта рыбка будет метать икру до конца сентября — вместе с инвесторами газопровода.

Вот такой форс-мажор, вследствие которого флотилия «Газпрома», включая присланный через три океана «Академик Черский», лишена возможности приступить к работе в самые подходящие для этого летние месяцы. Так что планы завершить две нитки «СП-2» к началу 2021 года оказались под угрозой срыва.

По небольшому, но все-таки опыту общения с подданными королевы Маргрете II должен сказать, что это еще те рыбы. Отнюдь не травоядные, кстати, а довольно-таки хищные и даже кровожадные.

Про публично, в том числе на глазах у детишек, убитого из гвоздомета и разрубленного на куски жирафа из копенгагенского зоопарка, надеюсь, все помнят. И про ежегодные массовые купания в крови забиваемых дельфинов — тоже. Но все это — народные традиции еще со времен викингов, которые-де необходимо уважать, поскольку они являются частью самоидентификации датчан, и прочее бла-бла-бла… А так — милейшие люди, настоящие европейцы 999-й пробы.

И они сейчас стоят перед трудным выбором. С одной стороны, США вводят санкции против всех, кто хоть как-то, даже косвенно, причастен к строительству «Северного потока — 2». С другой, Дональд Трамп предлагает купить Гренландию. А с третьей — дешевое «голубое золото» из российских трубопроводов нужно не только Германии, но и самой Дании. И крутись как хочешь.

Вот датчане и крутятся — не хуже тех ветряков, которые призваны заменить своей «зеленой» экологически чистой электроэнергией весьма «недемократичный», лишенный «молекул свободы» российский газ. А тут — треска! Даже не так — ТРЕСКА! Которая помогает получить все. Пусть не сразу, по очереди — но все!

Когда прошлым летом в Вашингтоне вновь, после перерыва в 70 с лишним лет, заговорили — устами Дональда Трампа — о возможности и желательности покупки Гренландии, предложив за нее официальному Копенгагену по 600 млн долл. ежегодно в течение 50 лет, то есть всего 30 млрд долл., датская сторона возмутилась: мол, Гренландия не продается! Непонятным в той ситуации оставалось лишь одно — она не продается как: вообще или за предложенную цену?

45-й президент США такой реакцией был возмущен и отказался от уже запланированного визита в Данию, намекнув на то, что свободолюбивый народ Гренландии может провозгласить независимость своего крупнейшего в мире острова и присоединиться к Америке на правах 51-го штата — вообще безо всяких денег. Но из сферы публичной политики «гренландский вопрос» после этого исчез — видимо, перейдя в сферу политики непубличной, тайной.

Это предположение, при всей его экзотичности, легко объясняет весь «мильон терзаний» нынешних соотечественников принца Гамлета, которые, похоже, пытаются использовать фактор «Северного потока — 2» в качестве дополнительного инструмента давления на американцев в торге насчет Гренландии.

Примерно известна даже цена вопроса, которую, скорее всего, выкатили Трампу и Ко в Копенгагене. Она составляет ни много ни мало около триллиона долларов — во всяком случае, эта цифра неоднократно звучала в публикациях масс-медиа, в том числе и российских, как «справедливая» и «честная». А так, мол, Дания — страна богатая. Настолько богатая, что в американских долларах не нуждается от слова «совсем»… Но по «честной цене», может, была бы и не против…

Надо сказать, что сегодня, «благодаря» COVID-19, финансовая ситуация в США резко отличается от той, что была всего год назад. Федрезерв, перешедший под контроль администрации Трампа, печатает доллары без перерыва, наклепав их за март-июль, что называется, немеряно. Оценки расходятся в диапазоне от 3 до 5 триллионов долларов, и за август-декабрь их должно стать еще на 2–3 триллиона больше.

Поэтому «штампануть» — пусть не лишний триллион, но лишние полтриллиона — теперь для Трампа не проблема. А если и проблема, то не принципиальная: гулять так гулять!

Думаю, в нынешней предвыборной ситуации «Большой Дональд» может за ценой и не постоять. Представляете, если он договорится насчет Гренландии до завершения сезона нереста трески в Балтийском море (повторюсь, назван конец сентября, а президентские выборы в США должны состояться 3 ноября)? Его тогда в Белый дом на второй срок просто на руках занесут!

«Make America Great Again!» Трамп сказал — Трамп сделал. Эскимосы-инуиты против BLM-афроамериканцев. А после этого и начало работ «Академика Черского» с его свитой по газопроводу «Северный поток — 2» можно не замечать…

Конечно, пока все это выглядит какой-то фантастической конспирологией. Но объективно эта ситуация вполне описывается известной формулой «Вижу цель, не вижу препятствий».