Пять человек погибли при падении автомобиля в канал в Волгоградской области

Волгоград, 27 июля. Пять человек погибли при падении автомобиля в канал в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

27 июля в полицию поступило сообщение, что в оросительном канале вблизи СНТ «Степное — 2» Верхнепогроменского сельского поселения находится автомобиль Renault Logan со следами ДТП.

«В ходе выезда и осмотра полицейскими в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трех женщин и двоих мужчин», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, ДТП произошло в утренние часы. Предполагается, что водитель съехал в канал, поскольку не справился с управлением.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются. На место выехали автотехники, а также исполняющий обязанности главы УГИБДД Волгоградской области Александр Степанов.