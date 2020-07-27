Моника Беллуччи расстроила фанатов свои внешним видом

Париж, 27 июля. Один из поклонников актрисы Моники Беллуччи выложил в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с собранными в пучок волосами, на лице отчетливо видны морщины. Ее внешний вид вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые опечалились, что годы берут свое.

Напомним, что сейчас актрисе 55 лет. Недавно ее засняли в Париже в черном платье и с черной сумкой. Вместо прически — «хвост» на голове.

По мнению одной из фанаток, фотография была подвергнута обработке.

«Кажется, отфотошопили специально, сделали старее ее», — выразила мнение девушка.

Однако ряд подписчиков подчеркивал, что она действительно постарела, учитывая ее возраст. Одна из фанаток попыталась «успокоить» комментаторов, обращая внимание на физиологические особенности итальянок.

«Так набросились на Монику, итальянки стареют раньше нас, генетически заложено, мне в Италии дают 26 лет, а в России — 37», — объяснила подписчица.

Нашлись и те, кто заявил, что актриса по-прежнему остается красивой, хотя и видно влияние возраста.

«Прекрасная, великолепная, и такое ощущение, что без каких-либо серьезных вмешательств во внешность. Бесконечно красивая. Как жаль, что время такое беспощадное ко всем нам», — констатировала фолловер.

«Пример чудесно стареющей женщины, идеальна», — восхитилась подписчица.