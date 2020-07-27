Тимати объявил об уходе из Black Star

Москва, 27 июля. Российский рэп-артист Тимати покидает собственный лейбл Black Star. Об этом исполнитель объявил на своей странице в Instagram.

По словам рэпера, это не спонтанное решение, а взвешенный шаг всех партнеров по лейблу.

«Превратившись в «группу компаний», на мой взгляд, мы естественно потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии. <…> Ребята хотят быть «Гуглом», «Вержином», «Амазоном» в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — написал Тимати в микроблоге.

Он заявил, что отныне является независимым артистом «с полным каталогом и торговыми знаками». Также Тимати больше не будет заниматься продвижением исполнителей Black Star.

При этом рэпер сохранил свою долю в компаниях «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош».

Тимати поблагодарил своих партнеров по Black Star и отметил, что давно мечтал «стартануть с чистого листа».

«Обозначу на опережение: у меня большие самостоятельные планы. А на многие ваши вопросы ответит мой новый альбом, [который выйдет] в конце сентября», — добавил рэпер.

В начале июня стало известно, что Тимати стал одним из самых больших должников среди знаменитостей. По сумме неоплаченных налогов он пропустил вперед только балерину Анастасию Волочкову и телеведущую Викторию Боню, пишет «Ридус».