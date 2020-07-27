Перемирие в Донбассе огорчает Порошенко и ветеранов АТО

В Донбассе с сегодняшнего дня вступил в силу режим перемирия, которое на Украине многие считают «очередным». Предыдущие два десятка были сорваны именно ею. Однако сейчас на карту для режима президента Зеленского поставлено слишком многое — в случае срыва перемирия Минск, Берлин и Москва будут вправе полагать, что Киев вышел из Минских соглашений. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Напомним, новое перемирие между ВСУ и повстанцами Донбасса заключено на весьма жестких условиях. Под запрет попали все наступательные и разведывательно-диверсионные операции, использование дронов и других летательных аппаратов, любое применение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и т. д. В отличие от прошлых попыток, на этот раз за любое нарушение режима тишины предусмотрены жесткие дисциплинарные меры. А контролировать соблюдение перемирия будут в режиме реального времени на всех уровнях военной и политической власти.

По словам военных аналитиков, такого детально прописанного перемирия в Донбассе еще не было. Украина около полугода тянула с подписанием масштабных мер контроля, на которых настаивала Россия, и пошла на это только после угроз Москвы свернуть «нормандскую четверку» — из-за фактического отказа Киева выполнять соглашения, подписанные в Париже в 2019 году. Как считают эксперты, с подписанием нового перемирия действительно есть шансы снизить интенсивность обстрелов в зоне соприкосновения.

По мнению политологов, Украина подписалась на дополнительные меры по прекращению огня под огромным давлением со всех сторон — как Москвы, так и Берлина с Парижем. Что касается «инструкций» из США, то они, скорее всего, были прежними — «продолжать войну до последнего украинца». Но сейчас и Белому дому, и демократам сложно держать руку на пульсе, ведь предвыборная президентская гонка в Америке входит в решающую фазу.

Аналитики также считают, что нынешний «мирный прорыв» вызван желанием Украины сгладить эффект от ее недавних заявлений по пересмотру Минских соглашений (сделанных в угоду националистам и «партии войны» в США). Что касается причин, почему Украина полгода блокировала принятие условий перемирия, то главная из них понятна. В Киеве популярна концепция, что полного прекращения огня в Донбассе нельзя допускать ни в коем случае, ведь тогда мир сразу же забудет о войне и прекратит давление на Россию.

По логике «патриотов», кровь на юго-востоке должна литься для того, чтобы Запад продолжал оказывать Украине помощь. При этом линия фронта в Донбассе с 2015 года остается почти неизменной. Значит, погибать военные, да и гражданские, должны даже не для возвращения территорий под контроль Украины, а ради сохранения поддержки тех западных кругов, которые ведут противостояние с Россией. Причем делают они это вообще не из-за Украины (на нее Западу, в общем, наплевать), а в рамках решения собственных геополитических задач.

О том, что мир на востоке страны вреден для Украины, недавно высказывался даже глава Минобороны Андрей Загороднюк. По его мнению, это приведет к заморозке конфликта и прекращению разговоров о возвращении Киеву территорий. То есть цель украинской «партии войны» — говорить о возвращении территорий, а не реально их возвращать. В рамки этой стратегии укладывается и отказ Украины разводить войска по всей линии фронта, прозвучавший на декабрьском саммите в Париже.

Ярче всех точку зрения «порохоботов» выразил журналист Юрий Бутусов, который назвал перемирие «бездарным и антигосударственным решением офиса президента».

«Война в Донбассе — единственный козырь Украины, благодаря которому она поддерживает интерес к себе на международной арене. Вся международная субъектность Украины основана на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы максимально ограничить боевые действия, президент выбивает из рук государства единственный аргумент, благодаря которому оно пользуется авторитетом на международной арене», — заявил он.

С точки зрения Бутусова, только военные действия в Донбассе «помогают украинским дипломатам сохранять и укреплять антироссийскую повестку на Западе».

«Нынешнее перемирие, которое резко затрудняет продолжение боев, сводит все эти старания на нет. Вся надежда на то, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые найдут способы продолжить бить врага. Теперь война за независимость Украины может вестись только вопреки желанию руководства страны!» — пафосно сообщил «порохобот».

Вменяемые эксперты испытывают умеренный оптимизм по поводу реализации перемирия на практике. Так, киевский политолог Игорь Гужва не исключает, что на какое-то время обстрелы удастся уменьшить. Во многом потому, что избиратели Зеленского в один голос требуют хотя бы приостановить войну, а на носу местные выборы.

«Примеры похожих конфликтов по всему миру показывают, что без политического урегулирования «просто закончить войну» нельзя. А от этого украинская власть тщательно уклоняется, — напоминает он. — Зеленскому нужно предъявить хоть какой-то результат в Донбассе, поэтому и решено продемонстрировать «прорыв». Это уже вызвало вал негатива со стороны «партии войны». Президента обвиняют в предательстве и капитуляции и хотят, чтобы «истинные патриоты» на передовой игнорировали «капитулянтские приказы» и нашли способы продолжить воевать».

С учетом всего этого нельзя говорить о том, что перемирие, вступившее в действие ночью, гарантированно положит конец обстрелам и гибели людей.

«К сожалению, нет. Это, безусловно, важный, но тактический шаг. Стратегически же вопрос прекращения войны может быть решен только через политическое урегулирование. Когда друг против друга стоят две многотысячные армии, почти нереально добиться того, чтобы они не стреляли. Пример конфликта между Арменией и Азербайджаном, который продолжается и сейчас, — яркое тому подтверждение», — заявил эксперт.

Глава Института украинской политики Руслан Бортник уверен, что перемирие в Донбассе закончится так же, как и предыдущие, если не будет четкого выполнения механизма его соблюдения.

«21-е перемирие в Донбассе, которое должно наступить с 27 июля, — это в любом случае хорошо, поскольку, вероятно, оно спасет немало жизней. Но без четкого механизма его соблюдения оно может закончиться так же, как и два десятка предыдущих, — говорит он. — Для того, чтобы оно было реализовано, нужно восстановить работу Совместного центра по контролю с участием ВСУ, РФ, представителей ОБСЕ и Донбасса. Нужно согласовать план мероприятий политического урегулирования в случае, если перемирие будет успешным. Именно политическое урегулирование — лучший механизм остановки войны. Наконец, режим перемирия надо использовать для синхронного восстановления работы КПВВ, разведения сторон, разминирования и поиска погибших, обмена пленными и т. д.».

Но даже в этом случае, считает эксперт, перемирие не будет ни абсолютным, ни всеобъемлющим.

«Обеспечить абсолютное прекращение огня и контроль за этим стороны не в состоянии даже при желании. Из-за большого числа сторонников «войны до конца», а также факторов контрабанды и внешнего влияния. Солдаты, к сожалению, также продолжат гибнуть в силу подрыва на минных устройствах и прочих инцидентов. Реальнее добиться снижения количества обстрелов, — отметил Бортник. — Также высказывается идея подписания «железного» перемирия в рамках «нормандской четверки», но это утопия. Москва, Берлин и Париж никогда не захотят стать «сторонами конфликта». Да и новой встречи президенту Украины никто не подарит — до выполнения решений парижского саммита. Разве что Киев согласится на более широкий компромисс. Ведь общественный запрос на мир давит на рейтинг Зеленского, а не Путина или Меркель».

Тем временем националисты, ветераны АТО и прочие «отморозки» под руководством лидеров режима Порошенко уже приготовились бороться за срыв перемирия. На 19.00 27 июля они назначили масштабный сбор своих сторонников у офиса президента, чтобы провести «сверхмощную» акцию протеста. «Движение сопротивления капитуляции» и другие порошенковские структуры анонсировали участие нескольких тысяч активистов, и полиция уже пообещала выставить на Банковой усиленные кордоны.