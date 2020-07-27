Эксперт рассказал, чем ответит Россия на истребитель шестого поколения Великобритании

Министр обороны Сергей Шойгу не позволит России проиграть гонку поколений боевых самолетов, заявил ФАН военный аналитик Андрей Кошкин.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании опубликовали в Twitter ролик, демонстрирующий внешний облик истребителя шестого поколения. В разработке самолета с названием Tempest или «Буря» поучаствуют семь компаний.

«Новаторский альянс, который предложит новаторские концепции и технологии для нового поколения боевой авиации», — сообщается в заявлении королевских ВВС.

Данных о возможных технических характеристиках британцы не привели.

Secretary of State for Defence @BWallaceMP announced that seven new companies will partner with @TeamTempestUK - a pioneering alliance delivering ground-breaking concepts and technologies for a new generation of combat air power. #NextGenRAF

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По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, заявление королевских ВВС следует рассматривать только как «пропагандистский трюк, так как Лондон решил перескочить через пятое поколение, а значит у британских инженеров недостаточно технических компетенций для производства нового самолета».

«Британцы, минуя пятое решили сразу же заявить о шестом поколении, чтобы быть в авангарде технической мысли, но на самом деле они пока даже не пытаются достичь того уровня развития, которого достигли ведущие в этом направлении державы — Россия, США, Китай. Только эти страны имеют на вооружении самолеты пятого поколения и соответственно технический и научный задел для начала работ над следующим поколением», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что по неофициальному списку требований, истребитель шестого поколения должен обладать высокой скрытностью, многофункциональностью, возможностью менять форму крыльев и фюзеляжа, чувствительные датчики и самое главное — высокую интеграцию в систему «единого информационного звена».

«В отличие от Великобритании, общая тенденция развития научно-технического потенциала позволяет России уже сегодня выйти на шестое поколение многофункциональных истребителей. Российские ВКС уже сейчас испытывают некоторые аспекты шестого поколения на тех же Су-57, которые были апробированы в Сирии, где показали свою высокую боевую мощь. Кстати, там он весьма успешно взаимодействовал с беспилотниками, а значит его потихоньку пытаются интегрировать в систему 5G Интернета, который передает данные в 30 раз быстрее. Сегодня не просто достаточно создать машину 6-го поколения, ее необходимо завести в «комплекс робототехнических средств», — продолжил Кошкин.

Военный аналитик предположил, что Су-57 может стать базой для отработки технологий, которые в будущем станут основой при производстве истребителя шестого поколения.

«У нас уже сейчас есть чем ответить британцам, кроме того мы находимся в режиме разработки и проведения научно исследовательских работ. Есть проекты, но тут еще надо понимать, что еще и путь длительный от эксперимента, от обозначения проекта до постановки самолета на дежурство. В общем, министр обороны Сергей Шойгу не позволит России проиграть гонку поколений боевых самолетов», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.