Эксперт рассказал, чем ответит Россия на истребитель шестого поколения Великобритании

Министр обороны Сергей Шойгу не позволит России проиграть гонку поколений боевых самолетов, заявил ФАН военный аналитик Андрей Кошкин.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании опубликовали в Twitter ролик, демонстрирующий внешний облик истребителя шестого поколения. В разработке самолета с названием Tempest или «Буря» поучаствуют семь компаний.

Данных о возможных технических характеристиках британцы не привели.

Secretary of State for Defence @BWallaceMP announced that seven new companies will partner with @TeamTempestUK - a pioneering alliance delivering ground-breaking concepts and technologies for a new generation of combat air power. #NextGenRAF

Read more: https://t.co/KSNSODrGnl pic.twitter.com/ay0GS0kJOD