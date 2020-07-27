Изменения в жизни россиян с 1 августа: рост пенсий, выплата пособий, повышение цен на газ

Россиян ждет ряд изменений, которые вступят в силу с 1 августа. Нововведения затронут как социальную сферу, так и сферу оказания жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Федеральное агентство новостей рассказывает, как изменится жизнь граждан страны в последний месяц лета.

Повышение пенсий

С 1 августа начнется перерасчет накопительных пенсий россиян. Выплаты будут повышены на 9,13% и затронут около 80 тысяч человек. Как сообщали в Пенсионном фонде, показатель повышения был рассчитан, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений в минувшем году, — они в три раза превысили уровень инфляции.

«Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», — говорится в сообщении ПФР.

Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 956 рублей в месяц.

Повысят выплаты и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%. Речь идет о тех гражданах РФ, которые получают средства срочной пенсионной выплатой, — это около 32 тысяч человек. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии составляет 1705 рублей в месяц.

Специалисты Пенсионного фонда отмечали, что на перерасчет выплат будут направлены 1,87 миллиарда рублей.

Кроме того, в августе повысят пенсии работающим пенсионерам. Страховые выплаты в повышенном размере получат граждане РФ пенсионного возраста, которые работали в 2019 году. Перерасчет пройдет беззаявительно.

«На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы», — отмечали специалисты ПФР.

Размер повышения выплаты будет для каждого работающего пенсионера индивидуальным: он зависит от уровня заработной платы в 2019 году, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Выплата повышенных пособий

В августе продолжат действовать некоторые меры поддержки населения, введенные властями страны в связи с пандемией COVID-19. Речь идет в том числе о выплатах семьям с несовершеннолетними детьми, где родители потеряли работу, а также о повышенных пособиях по безработице.

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались безработными, продолжат действовать и в июле, и в августе», — отмечал президент России Владимир Путин.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство направило 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в летний период. Граждане, которые потеряли работу и зарегистрировались в службе занятости с 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.

«Уволенным с 1 марта 2020 года пособие за апрель, май, июнь назначается в максимальном размере. Одному из родителей, уволенному с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне назначается доплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка», — говорится в разъяснении на портале «Госуслуги».

Кроме того, в июле минимальный размер пособия был повышен до 4500 рублей не только в период с мая по июль, но также и в августе 2020 года.

Рост цен на газ

С 1 августа в России начнется индексация оптовых цен на газ для населения. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В документе утверждены оптовые цены на топливо, которое предназначено для поставок населению.

Как отмечают СМИ, изначально ФАС планировала повысить тарифы на газ на 3% еще с июля 2020 года, однако индексацию заморозили из-за пандемии COVID-19.

Возобновление международного авиасообщения

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вылететь за границу можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.