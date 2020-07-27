Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020 в Токио

Москва, 27 июля. Россию необходимо полностью отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио в следующем году. Об этом заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью «Би-би-си».

Экс-директор лаборатории побеседовал с журналистами онлайн в преддверии выхода своей автобиографической книги, старт продаж которой намечен на 30 июля. Во время интервью Родченков предпочел скрыть лицо.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов», — заявил он.

“It should be an absolutely blanket ban”

In disguise & still in fear of his life, doping mastermind turned whistleblower Grigory Rodchenkov tells me no Russian athletes should be allowed to compete at Tokyo Games next year after lab data was manipulated https://t.co/lynDPtibfS pic.twitter.com/tHQ3tiriUM — Dan Roan (@danroan) July 27, 2020

По словам Родченкова, Россия якобы «подменяла пробы и подделывала документацию» во время Олимпийских игр в Сочи. Бывший глава лаборатории заявил, что Москва будто бы «день за днем занимается фальсификациями» и демонстрирует «мошенничество неописуемых масштабов», передает НСН.

«Случившееся в России — это кульминация мошенничества, которой никогда не смогла бы достичь любая другая страна», — подчеркнул Родченков.

Ранее немецкое издание Der Spiegel пришло к выводу, что подпись Родченкова под показаниями по «допинговым делам» российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной была подделкой. Комментируя эту публикацию, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал экс-главу анидопинговой лаборатории «вруном и обманщиком».