Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020 в Токио

Москва, 27 июля. Россию необходимо полностью отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио в следующем году. Об этом заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью «Би-би-си».

Экс-директор лаборатории побеседовал с журналистами онлайн в преддверии выхода своей автобиографической книги, старт продаж которой намечен на 30 июля. Во время интервью Родченков предпочел скрыть лицо.

“It should be an absolutely blanket ban”

In disguise & still in fear of his life, doping mastermind turned whistleblower Grigory Rodchenkov tells me no Russian athletes should be allowed to compete at Tokyo Games next year after lab data was manipulated https://t.co/lynDPtibfS pic.twitter.com/tHQ3tiriUM