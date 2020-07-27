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Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020 в Токио

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Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020 в Токио

Москва, 27 июля. Россию необходимо полностью отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио в следующем году. Об этом заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью «Би-би-си».

Экс-директор лаборатории побеседовал с журналистами онлайн в преддверии выхода своей автобиографической книги, старт продаж которой намечен на 30 июля. Во время интервью Родченков предпочел скрыть лицо.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов», — заявил он.

По словам Родченкова, Россия якобы «подменяла пробы и подделывала документацию» во время Олимпийских игр в Сочи. Бывший глава лаборатории заявил, что Москва будто бы «день за днем занимается фальсификациями» и демонстрирует «мошенничество неописуемых масштабов», передает НСН.

«Случившееся в России — это кульминация мошенничества, которой никогда не смогла бы достичь любая другая страна», — подчеркнул Родченков.

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020 в Токио

Ранее немецкое издание Der Spiegel пришло к выводу, что подпись Родченкова под показаниями по «допинговым делам» российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной была подделкой. Комментируя эту публикацию, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал экс-главу анидопинговой лаборатории «вруном и обманщиком».

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Источник: «Би-би-си»
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