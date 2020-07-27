Москва, 27 июля. Устроивших потасовку из-за туалетной бумаги двух женщин в Австралии приговорили к условному сроку.

Драка из-за туалетной бумаги довела жительниц Австралии до суда. Магистратский суд признал их виновными в участии в драке в общественном месте. Мериам и Трейза Бебави устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги в супермаркете. Это произошло на фоне паники из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Женщины, судя по видео, полностью заполнили свою тележку туалетной бумагой. Одной из покупательниц это не понравилось, и она забрала из тележки один рулон. Это возмутило семью Бебави. Между женщинами завязалась драка. В магазин приехали сотрудники правоохранительных органов.

Предстатели семьи Бебави заявили, что мать и дочь воспользовались своим правом на самооборону. Однако судья признал женщин виновными и заявил, что Мериам «взяла закон в свои руки».

«Действия Мериам и Трейзы Бебави привели к тому, что завязалась драка», — посчитали в суде.

Женщины смогли избежать тюремного заключения и штрафа. Суд приговорил их к условному сроку. Семья Бебави уже подали апелляцию, она будет рассмотрена в окружном суде 14 августа.

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