Военный эксперт рассказал о российской «красной ядерной линии»

Москва, 27 июля. Военно-политические меры также необходимы для обеспечения боевой устойчивости российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН), считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Он в материале для «Военно-промышленного курьера» отметил, что исключительно военно-техническими и оперативными мерами решить эту задачу невозможно. Поэтому, по его мнению, нужны военно-политические меры.

Эксперт уверен, что новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» позволит это реализовать с помощью объявления «красной ядерной линии», под которую попадается уничтожение противником даже одного российского РПКСН.

«То есть сделать официальное заявление, что уничтожение даже одного нашего РПКСН рассматривается как неприемлемый удар по нашим СЯС, по итогам которого мы переходим к полномасштабному применению ядерного оружия», — пишет Сивков.

Военный эксперт указал, что основанием для заключения о гибели подлодки может считаться двух-трехкратный невыход субмарины на плановый сеанс связи. Отмечается, что обычно подлодки выходят на связь раз в несколько часов.