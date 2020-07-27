В Сингапуре мужчина десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы

Москва, 27 июля. 20-летний мужчина предстал перед судом в Сингапуре за то, что десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. Об этом сообщает портал Yahoo News Singapore.

Отмечается, что извращенца поймали с поличным в октябре минувшего года. Мужчина в очередной раз подкрался к своему руководителю сзади, направил камеру смартфона под ее юбку и сделал 10 снимков. Однако женщина заметила, что ее снимают, она отобрала у извращенца телефон и вызвала правоохранителей.

Мужчину задержали и изъяли у него мобильный и планшет. Специалисты изучили содержимое памяти цифровой техники и выяснили, что он проделывал подобные манипуляции со своей начальницей 21 раз. За два месяца у него накопилось больше тысячи фотографий и несколько видео, на которых отчетливо видно бедра и нижнее белье потерпевшей.

На суде злоумышленник признал вину по двум десяткам эпизодов, которые оскорбляли женское достоинство. Теперь он может провести за решеткой до одного года и выплатить штраф. Отмечается, что наказание может быть удвоено из-за того, что преступление носило серийный характер.