Ирина Шейк порадовала фанатов в купальнике Кардашьян

Москва, 27 июля. Модель Ирина Шейк порадовала поклонников своим stories в Instagram, для чего надела леопардовый купальник. Отметим, что эта часть одежды выпущена под брендом Good American, принадлежащим американской звезде Хлои Кардашьян.

Кадр был сделан в номере отеля возле кровати. Шейк стоит на носочках, подчеркивая длинные ноги, роскошную фигуру и привлекательную грудь. Свой образ она завершила соломенной шляпкой.

Поклонники модели выражали восхищение тем, как она выглядит на фото. По мнению фанатов, у нее шикарное тело, а сама она стильная и изящная. Кто-то отметил, что в отличие от некоторых знаменитостей, Ирина Шейк абсолютно не поправилась за время карантина.

Напомним, что несколько недель назад модель порадовала фанатов фотографией, на которой демонстрировала свои лицо и грудь. Однако поклонники заметили в зеркальном отражении ягодицы девушки. Подписчики были в восторге от ее фигуры, учитывая, что кадр набрал более 500 тысяч «лайков».