В Чите подросток прикурил сигарету от свечи в церкви

Чита, 27 июля. Подросток прикурил сигарету от церковной свечи в одном из соборов Читы. Полиция назначила проведение проверки после того, как видеозапись случившегося была опубликована в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

Скандальный ролик был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери. Один из молодых людей подходит к установленной там церковной свече и прикуривает от нее сигарету.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности подростков. Стоит отметить, что их действия могут быть классифицированы по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих».