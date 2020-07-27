Россиянкам с детьми до 3 лет и пожилым станет легче устроиться на работу

Москва, 27 июля. Россиянки с детьми до трех лет и пожилые люди смогут пройти переобучение и повысить квалификацию, что в будущем поможет им устроиться на работу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода из отпуска по уходу за ребенком или на пенсию нужно пройти переобучение, повысить квалификацию», — отметил глава правительства в ходе совещания со своими заместителями.

Согласно постановлению, региональные службы занятости смогу напрямую заключать договоры и выделять субсидии тем организациям или ИП, которые проводят повышение квалификации. Раньше деньги на эти цели брали из бюджетов субъектов, что затягивало процесс. Эту ситуацию Мишустин назвал правовым пробелом, который теперь, по его словам, устранен. Также премьер-министр напомнил, что переквалификация и обучение проводятся в рамках национального проекта «Демография».

Ранее сообщалось, что россияне, оставшиеся без работы во время пандемии, получат по три тысячи рублей на каждого ребенка до конца августа. Кроме того, временно увеличено пособие по безработице.