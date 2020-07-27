Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового СМИ

Москва, 27 июля. Бывшие сотрудники «Ведомостей», которые уволились после того, как в издании сменилось руководство, намерены запустить новое СМИ под названием VTimes. Об этом говорится в заявлении на сайте ресурса.

Журналисты планируют запустить медиа осенью. Как указано в заявлении, новое СМИ будет освещать темы, про которые писали «Ведомости», а также новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

«Мы верим, что мы нужны вам, но и вы, наши бывшие и будущие читатели, ньюсмейкеры и рекламодатели, очень нужны нам. Поэтому мы приглашаем вас в Клуб друзей VTimes, чтобы совместно формировать повестку нового медиа-ресурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового медиапроекта.

Работать в VTimes будут Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, а также, в частности, Михаил Оверченко, Григорий Кравченко, Екатерина Мереминская, пишет «Ридус».

Как напомнил НСН, в июне все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» заявили о своем уходе из газеты из-за несогласия с назначением на пост главреда Андрея Шмарова.