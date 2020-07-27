Прибалтийские работодатели требуют от соискателей знания русского языка

Москва, 27 июля. Заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавринц рассказал, как обстоят дела в Литве с русским языком. Оказывается, его знание требуется для многих профессий в стране, несмотря на попытку прибалтийских политиков всячески откреститься от всего русского. Студенты его кафедры востребованы как в сфере туризма, так и в бизнесе, и даже в министерстве иностранных дел.

Литва закрыла работу российских СМИ на территории своей страны, однако в Вильнюсе по-прежнему набирают людей на должность журналистов и редакторов, от которых требуется отличное знание русского языка. Как передает пресс-служба университета, выпускников факультета русской филологии буквально «с руками отрывают» представители различных деловых организаций.

«Они ощутили нехватку сотрудников, которые не только хорошо владеют русским или польским языком, но и хорошо разбираются в культурных тонкостях российско- или польско-литовских исторических отношений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за нехватки кадров со знанием русского языка учебное заведение даже запустило параллельный курс предмета для учащихся других факультетов. К примеру, активно язык изучают будущие экономисты, которым эти знания позволят выстроить карьеру с учетом требований рынка. Очень многие компании Прибалтики ведут дела с Россией. Также выпускники со знанием русского языка востребованы в туротрасли, ведь российские путешественники все еще посещают прибалтийские страны.

«Чтобы путешественники приезжали и останавливались более чем на одну ночь и возвращались более одного раза, им необходимы исключительно качественные услуги, а также информация и общение на их родном языке», — объяснил Лавринц.

Выходит, что несмотря на русофобские высказывания прибалтийских политиков, страны все равно нуждаются в русскоговорящем населении, знании русской культуры и истории взаимоотношений государств.