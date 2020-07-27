Шесть человек погибли в аварии с автобусом в Турции

Анкара, 27 июля. Авария в турецкой провинции Мерсин унесла жизни шестерых человек, сообщает региональная администрация.

По имеющимся данным, автобус перевозил военных, когда по невыясненной пока причине перевернулся в районе Мут. В результате ДТП погибли водитель и пятеро военнослужащих. Еще 10 получили тяжелые травмы и были госпитализированы в городскую больницу.

Напомним, что недавно на четырехзвездочный отель в популярном турецком городе-курорте Кемере напала группа неизвестных злоумышленников с камнями.

Нападения на эту гостиницу, по наблюдениям журналистов, стали уже почти привычным делом. Печальная тенденция берет свое начало с 2011 года. Именно в тот год отель сменил владельца. После этого он стал мишенью для агрессивных граждан, вооруженных камнями, палками и холодным оружием.