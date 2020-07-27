Александр Васильев показал поклонникам платья Юлии Началовой

Москва, 27 июля. Поклонники Юлии Началовой могут полюбоваться платьями своего кумира. Историк моды Александр Васильев возит по городам выставку своей коллекции, на которой можно увидеть наряды певицы.

В начале апреля Васильев открыл в Калининграде выставку гардероба звезд российского шоу-бизнеса «Звуки моды». Однако вскоре она закрылась из-за пандемии коронавируса, а сам телеведущий оказался на больничной койке. Но когда ограничения начали смягчать, экспозиция возобновила свою работу, она будет доступна для посетителей до конца лета.

«Я собрал целую галерею сценических костюмов див советской эстрады и звезд современного шоу-бизнеса. Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звездам отечественной сцены», — рассказал Васильев в интервью изданию «Дни.ру».

Смотрители музея, где выставлена экспозиция, отмечают, что большим вниманием посетителей пользуется концертное платье Юлии Началовой. Рядом с ним расположены наряды Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Аллы Пугачевой, Валентины Толкуновой. Помимо гардероба исполнительниц, на выставке можно увидеть их парфюм, украшения и аксессуары.