Москва, 27 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведение выборов главы республики находится на втором плане.

По его словам, главное — сосредоточить усилия на уборочной кампании. Лукашенко поставил выборы президента на второй план после уборочной кампании во время рабочей поездки в Несвижский район Минской области.

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь (на уборке урожая. — Прим. ФАН). Выборы — это уже вторично», — указал президент Белоруссии.

Он также добавил, что хлеб будет нужен всегда, кто бы ни был на посту президента или губернатора.

«И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», — добавил Лукашенко.

Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. ЦИК республики зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя.

Ранее Александр Лукашенко призвал белорусских сельхозпроизводителей продавать продукты на Украину. Он объяснил эту инициативу необходимостью «подставить плечо» стране. Глава Белоруссии напомнил о прогнозе ООН, согласно которому до одного миллиарда человек в ближайшее время будут голодать.