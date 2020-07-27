«Солнцепек» признали одной из самых популярных в мире сухопутных систем

Москва, 27 июля. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, «Солнцепек» является единственным в мире мощным средством огневой поддержки подразделений малой дальности. Как пишет РИА Новости, он напомнил, что аналогов этой системы нет, а Россия с гордостью показывает ее иностранным партнерам.

«Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых «Рособоронэкспортом» для сухопутных войск заказчиков», — подчеркнул он.

Ранее эксперт американского журнала The National Interest Майкл Пек заявил, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» одним залпом обеспечивают полное уничтожение обороны противника.

Пек назвал российские огнеметные системы разрушительными «как в физическом, так и в психологическом плане». По его мнению, «Солнцепеки» легко «расчистят дорогу» для танков и пехоты, поскольку имеют термобарическую боевую часть.

Эксперт утверждает, что выстрелы из этой системы имеет настолько мощный эффект, что она может уничтожить позицию противника одним залпом. Таким образом, «Солнцепеки» обеспечат проведение крупных штурмовых операций.

Система «Солнцепек» была разработана в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Назначение оружия состоит в огневой поддержке танковых и мотострелковых формирований. Кроме того, комплекс может применяться для поражения легкобронированной и автомобильной техники противника. Осуществление этих функций упрощает модернизированная пусковая установка и автоматизированная система наведения.