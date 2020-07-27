Украинцы все меньше довольны работой Зеленского

Киев, 27 июля. Лидер Украины Владимир Зеленский все больше не устраивает украинцев, о чем свидетельствуют результаты недавнего опроса, обнародованные соцгруппой «Рейтинг».

Работа с респондентами велась с 15 по 20 июля. За этот период было опрошено две тысячи человек. Одобрение деятельности президента выразили 36%, негативно к работе главы государства отнеслись 56%. В прошлом месяце отрицательно оценили его работу 52%.

Стоит отметить, что пессимистично население страны настроено и к текущей ситуации на Украине. По мнению 68% респондентов, дела в стране идут плохо, и только 19% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

По мнению 60% опрошенных, за последние шесть месяцев экономическое положение Украины стало хуже. Улучшения увидели только 8%. Около 40% опрошенных считают, что ситуация с экономикой в следующие полгода ухудшится, 35% респондентов предположили, что изменений не произойдет.