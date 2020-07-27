Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

Киев, 27 июля. Неизвестный предмет взорвался на втором этаже жилого дома в столице Украины, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

«На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал», — приводит ее слова «Украинская правда».

Как пишет издание, взрыв повредил внутреннюю отделку, кроме того, были выбиты стекла дома. Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция уже завела уголовное дело по статье «Хулиганство», виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что 21 июля поступило сообщение о взрыве возле станции метро «Минская» в Киеве. Как рассказал позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных устройства на рынке «Минский».