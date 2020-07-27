Московский ФК «Динамо» покинут сразу семь футболистов

Москва, 27 июля. Сразу семь игроков столичного футбольного клуба «Динамо» покинут клуб, потому что руководство не стало продлевать их контракты. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Так, московскую команду покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин. Отмечается, что контракты футболистов истекают 31 июля.

Руководство клуба пожелало успехов уходящим игрокам команды и выразило им благодарность за самоотдачу и профессионализм, который они демонстрировали во время выступлений за «Динамо».

«Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», — говорится в сообщении ФК.

Стоит напомнить, что «Динамо» завершило сезон-2019/20 на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги и получило возможность выступать в Лиге Европы.