Шипулин и его семья заразились COVID-19

Москва, 27 июля. Бывший биатлонист, а ныне депутат Государственной думы России Антон Шипулин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Шипулин сообщил, что, кроме него, положительный тест на коронавирус был у жены, дочери и тещи. По его словам, заболевание все переносят в легкой форме, кроме супруги, которую отправили в больницу. Тест сына бывшего спортсмена был отрицательным.

«Заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», — пишет 32-летний россиянин.

Также Шипулин, который ранее отправил всю семью на отдых в Сочи, призвал россиян воздержаться от поездок на курорты. Если все же человек решил отдохнуть, то экс-биатлонист советует быть в 10 раз внимательнее и осторожнее.