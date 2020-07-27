Синоптик пообещал россиянам самую жаркую погоду в конце июля

Москва, 27 июля. Конец июля обещает быть самым жарким периодом для континентальной России, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В своем прогнозе специалист сослался на статистические данные.

Метеоролог подчеркнул, что именно последние пять дней июля будут теплыми по причине того, что атмосфера нагревается не от лучей Солнца, а за счет того, что прогретая земля начинает отдавать тепло во внешние слои атмосферы.

Вильфанд отметил, что прогноз основывается на целом комплексе статистических данных, которые собирались, обрабатывались и обобщались в течение долгого времени. Он подчеркнул, что отличаться могут значения ежедневной температуры воздуха.

Что касается прибрежных территорий, то там самой жаркой порой должен быть август, потому что вода прогревается дольше, соответственно, отдача тепла наступает позже.