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Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

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Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

Москва, 27 июля. Телеведущая Лера Кудрявцева, по мнению Google, возглавила список зависимых от алкоголя звезд. Звезда выложила скриншот этого запроса Google в свой Instagram.

Как пишут средства массовой информации, несмотря на то, что Кудрявцева не имеет ничего общего со спиртным, поисковая система почему-то дает ей первое место среди зависимых от спиртного.

Несмотря на неприятные публикации, телеведущая старается относиться к этому с юмором.  

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте! Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет», — уточнила Кудрявцева.

Кроме Кудрявцевой, в рейтинге оказалась телеведущая Лариса Гузеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Ранее Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за многочисленные нападки в ее адрес. Музыкальный продюсер, как отмечали фанаты, не раз оскорблял Кудрявцеву. Например, однажды он заявил, что телеведущая после развода отдала в детский дом сына Жана, отцом которого является барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк. Разин утверждал тогда, что ему пришлось забрать ребенка к себе.

Кудрявцева не сдержалась и подала в суд, где потребовала компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, она хочет получить 500 тысяч рублей с крупного издания, которое процитировало скандальный пост Разина.

 

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Источник: Instagram
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