В деле Фургала могут появиться новые эпизоды

Москва, 27 июля. Новые эпизоды могут появиться в деле арестованного Сергея Фургала, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, они могут быть связаны с покушениями и организацией убийств бизнесменов на Дальнем Востоке.

Следственный комитет России, как сообщил источник ТАСС, проверит Фургала на причастность к убийствам и покушениям на местных предпринимателей. Следователи уже начали доследственную проверку в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и еще четырех фигурантов дела.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году.

«Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года», — сказал источник, добавив, что речь идет о бизнесменах, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

По информации другого источника, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена еще 16 лет назад, но дело против него было закрыто, указал НСН.

В начале текущего месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в начале нулевых. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО, он помещен под стражу до сентября, пишет «Утро.ру».