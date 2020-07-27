Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных в борьбе с COVID-19 дезинфекторах

Москва, 27 июля. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какой дезинфектор является самым эффективным в борьбе с коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

Они изучили жизнеспособность COVID-19 на различных поверхностях. Исследование показало, что вирус сохраняет свою жизнеспособность более 48 часов. Дезинфектор борется с вирусными частицами. В Роспотребнадзоре отметили, что были протестированы несколько десятков различных веществ.

«В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус», — указано в сообщении ведомства.

Эксперты обратили внимание на то, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% могут уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Аналогичной эффективностью обладают и дезинфекторы, которые в своем составе содержат хлор. В Роспотребнадзоре заметили, что «дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут».

Ранее сообщалось, что ученые Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий (ПМиАТ) Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали полимерные антисептики, которые могут защитить от коронавируса. Отмечается, что «технология производства полимерных антисептиков, разработанная Центром ПМиАТ, запатентована».