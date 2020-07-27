Дегтярев предупредил чиновников об ответственности за срыв сроков строительства

Хабаровск, 27 июля. Чиновники Хабаровского края будут нести персональную ответственность за срыв сроков строительства объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета. Об этом на аппаратном совещании краевого правительства заявил глава региона Михаил Дегтярев.

По его словам, неэффективное освоение субсидий станет причиной для увольнения.

«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся», — предупредил Дегтярев.

Кроме того, он поручил составить список объектов, которые находятся на стадии строительства или планируются к возведению.

«Весь перечень, куда мы будем и хотим тратить деньги, прошу мне предоставить в ближайшие дни, для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. <…> Люди должны понимать, где и что мы строим», — добавил глава региона.

Напомним, Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края на смену Сергею Фургалу, которого 9 июля задержали по подозрению в причастности к убийствам дальневосточных предпринимателей, сообщает радио Sputnik.