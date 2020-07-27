Врач объяснил, почему диеты не помогут при ожирении

Москва, 27 июля. Люди, страдающие ожирением, часто пытаются сбросить килограммы с помощью различных диет. По мнению врача-диетолога Алексея Ковалькова, не стоит ожидать чудес от обычных диет, ведь ожирение — это нечто большее, чем просто набранные лишние килограммы.

Специалист подчеркнул, что простые диеты пойдут на пользу здоровым людям. В таком случае удастся скорректировать вес. Что касается ожирения, то в этом случае нужна помощь квалифицированных специалистов.

Ковальков обратил внимание, что если человек болен ожирением, то все равно будет набирать вес. Например, после голодания есть риск набрать еще больше лишних килограммов, потому что речь идет о болезни.

«Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и ее надо лечить, причем лечить у врача, как и остальные заболевания. Благо, это лечится. Вопрос не стоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а стоит в том, чтобы один раз решить его и не мучиться», — считает врач.

Одной из самых распространенных причин этой болезни специалист назвал нарушения гормональной системы. По его мнению, употребление вредной пищи не провоцирует ожирение, хотя и добавляет килограммы.

«Еще может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, но обычно это — дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих», — объяснил врач.

Он еще раз подчеркнул, что в таком случае необходимо обращаться к медикам, а не надеяться на диеты, которые дают только временный эффект, сообщает радио Sputnik.

Напомним, что ранее врач Марина Макиша назвала несколько основных причин, которые могут вызвать ожирение.