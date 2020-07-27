Эксперт поддержал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Ответственность за нелегальный техосмотр позволит сохранить деньги рядовых водителей, заявил ФАН председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Соответствующий проект закона президент подписал год назад.

Теперь предпринимателю, организовавшему нелегальный пункт досмотра транспортных средств может грозить штрафован до 300 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев. Введение таких изменений связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода».

Комментируя новость, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что эта мера напрашивалась давно.

«Что значит организация техосмотра? Есть определенные требования, которым должен соответствовать пункт техосмотра — там должны быть определенные приборы, позволяющие провести оценку торможения, выхлопа, настройки фар и много что еще по линейке. Только имея сертифицированные оборудование и т.д. можно официально проводить технический осмотр. Соответственно бывают ситуации, когда люди пытаются получить, либо вообще проводить эту процедуру нелегально, были такие случаи. Соответственно введение штрафов и уголовной ответственности в принципе можно только приветствовать. Это правильно, я поддерживаю», — говорит эксперт.

Отметим, изначально нововведение должно было вступить в силу в июне 2020 года, однако из-за эпидемии COVID-19 его передвинули на конец июля.

«Введение уголовной ответственности за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков позволит простым автомобилистам сэкономить деньги, потому что очень часто бывает так, что выданная такой организацией диагностическая карта совершенно не соответствует и в итоге может быть признана недействительной. На этом основании человек может просто потерять деньги, которые он заплатил за техосмотр, потому что сколько бы он не стоил, все равно это деньги автомобилиста», — заключил Солдунов.

Напомним, в марте Минэкономразвития предложило дополнительно усилить контроль за операторами техосмотра. В частности, говорилось о том, что РСА сможет проверять требования к техническим экспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и в случае нарушений лишать их аккредитации.

В июне предприниматели, занимающиеся проведением техосмотра, обратились к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Госдуму с просьбой пересмотреть реформу ТО.