Промоутер раскрыл правду о внушительных гонорарах Ротару

Москва, 27 июля. Концерт певицы Софии Ротару стоил 17 тысяч долларов до кризиса 1998 года. Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов.

Он отметил, что, несмотря на разницу в курсе, даже в 1998 году 17 тысяч долларов были большими деньгами. Однако с тех пор гонорары Ротару выросли в четыре раза.

«В 2000-х годах появилась новая элита. А где им общаться? На банкетах артистов слушать», — объяснил такой рост цены за выступление Морозов.

По словам промоутера, еще больше, чем у Ротару, выросли гонорары заслуженной певицы Аллы Пугачевой. Так, в 1998 году концерт Примадонны стоил 25 тысяч долларов, сейчас же за частное выступление она берет 350 тысяч евро.

По словам Морозова, в «нулевых» богатые люди устраивали шикарные банкеты, чтобы «пустить пыль в глаза».

«Крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне», — отметил промоутер в беседе с KP.RU.

Морозов отметил, что в начале 2000-х олигархи избаловали артистов. Например, через промоутера заказать звезду на концерт можно было дешевле, однако богатые люди предпочитали общаться с известными персонами лично. В результате артист мог запросить тройной гонорар, и ему платили.

«Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: «Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!» — подытожил Морозов.

Ранее София Ротару показала поклонникам свой особняк, построенный в элитном пригороде Киева. Стоимость дома превышает миллион долларов.