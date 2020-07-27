Обанкротилась еще одна компания Михаила Галустяна

Москва, 26 июля. Компания «Вайзерлайф», принадлежавшая комику Михаилу Галустяну, обанкротилась. Фирма проработала всего около года.

Артист зарегистрировал «Вайзерлайф» в 2019 году. Предполагалось, что компания будет разрабатывать приложения для мобильных гаджетов, однако так ничего и не смогла выпустить.

В прошлом году Галустян представил программу с дополненной реальностью, но как выяснилось, ее создали совсем в другой фирме.

Процесс ликвидации компании начался еще в апреле и завершился в июле. По судебным решениям с предприятия были взысканы долги и налоги, размер которых оказался весьма незначителен, поскольку за юрлицом не было закреплено никакого имущества.

«Вечерняя Москва» сообщает, что всего неделю назад обанкротилась другая фирма. Тогда печальная участь постигла ООО «Топ фильм комедия».

Еще ранее закрылась фирма «Эйс Гейминг», совместная компания Галустяна и его коллеги по КВН и Comedy Club. Ее специализацией являлась продажа внутриигровых элементов для компьютерного шутера CS:GO.

Ранее шоумен и телеведущий раскрыл размеры своих гонораров. Свою карьеру юморист начинал с разгрузки фур и проката гидровелосипедов в Сочи. Уже во время выступлений в КВН Галустян стал зарабатывать значительно больше - около 100 долларов. Все изменило предложение продюсера Артура Джанибекяна, который предложил артисту съемки в юмористическом телепроекте «Наша Russia» и зарплату в 10 тысяч долларов, пишет «Культуромания».