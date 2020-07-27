В России выявлено 5635 новых случаев коронавируса

Москва, 27 июля. В России выявлено 5635 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи коронавируса зарегистрировали в 84 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. За сутки было зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3079 человек.

Напомним, COVID-19 стремительно распространился по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения распространения заболевания.

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев ранее предупредил россиян, что эпидемия коронавируса закончится нескоро. По его словам, пандемия не завершится до Нового года.