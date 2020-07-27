Пентагон заплатит 3 млн долларов за способы распознать манипулирование в соцсетях

Вашингтон, 27 июля. Пентагон хочет выяснить, как можно эффективно распознавать попытки манипулирования поведением людей в Сети. Для этого оборонное ведомство США намерено профинансировать два исследовательских проекта, выделив на это три миллиона долларов.

Согласно документу Минобороны США, информационное поле является одним из направлений военных действий. Речь идет не только о простом отключении систем обработки данных или несанкционированном доступе. Ведутся действия, направленные на манипулирование общественным созданием для того, чтобы получить необходимые психологические или социологические реакции.

Американские военные отметили, что в некоторых странах активно пользуются ботами в соцсетях, которые управляются опытными специалистами.

«Наличие систематических кампаний по дезинформации доподлинно установлено, их проводят или контролируют злонамеренные государственные и негосударственные субъекты, использующие для прикрытия широко распространенные социальные сети», — считают в оборонном ведомстве.

Авторы документа обратили внимание, что сейчас бурно развиваются цифровые технологии, которые могут упрощать нагнетание в обществе истерии, ведение пропагандистских кампаний. Обилие информации разного уровня качества может привести к дезорганизации в обществе, расколу, что и преследуют потенциальные противники.

В Минобороны США констатировали, что пока довольно сложно определить, осуществляет ли противник в соцсетях какие-то попытки манипуляции. Пентагон надеется, что оплаченные исследования дадут «ключ» к обнаружению такой деятельности и противодействию ей.

Однако не исключено, что полученные результаты сами американцы могут использовать для информационных манипуляций, считает руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.