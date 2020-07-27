Стивен Сигал будет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии

Красноярск, 27 июля. Совершивший поездку в Бурятию Стивен Сигал заявил, что намерен развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара». Об этом сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.

Как уточнили в администрации, актер хочет обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал. Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели. Он посетил Байкал и Иволгинский дацан. Как уточнили в пресс-службе, актер поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал.

Кроме того, он провел тренировку и смог познакомиться с культурой субъекта.

«Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет», — подчеркнул Сигал.

Ранее Сигал стал амбассадором туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Создатель проекта Христофор Константиниди вручил Сигалу сертификат амбассадора боспорского проекта в ходе встречи, которая состоялась в московской штаб-квартире Русского географического общества. В свою очередь Стивен Сигал подчеркнул, что на протяжении всей жизни испытывал большой интерес к античной истории и культуре. Кроме того, американский актер напомнил, что более 20 лет в Японии, отметив, что будет содействовать продвижению проекта на родине самураев.

«Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, в которых сохранились уникальные памятники античного периода, связанные с историей и культурой Боспорского царства. В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» действуют экскурсионные маршруты.