Коронавирус 27 июля: статистика, Петербург снимает ограничения, Ивлеева и Элджей заболели

В России выявили 5635 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных заболевших по стране составило 818 120.

Скончались накануне 85 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрированы 13354 летальных случая, связанных с заболеванием.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 3079 пациентов, поборовших коронавирус. Общее число выздоровлений в России составило 603 329.

Число проведенных тестов на COVID-19 в России превысило 27 миллионов. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, после проведения тестирования под наблюдением врачей находятся 264 тысячи человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«В РФ проведено более 27,1 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении ведомства.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных и самых громких новостях борьбы с пандемией, произошедших за минувшие сутки в России и других странах мира.

Путин и Зеленский обсудили ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с пандемией COVID-19. Разговор глав государств состоялся по инициативе Киева.

«Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля.

Петербург снимает ограничения

В Санкт-Петербурге продолжается снятие ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. С понедельника, 27 июля, работу в городе возобновят частные музеи, рестораны, торговые центры и аквапарки.

«Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Северной столицы.

В Смольном также отметили, что в торговых центрах будут контролировать реализацию мер предосторожности: ношение масок посетителями и сотрудниками ТЦ, соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции. В примерочных комнатах будут установлены бактерицидные лампы.

Анастасия Ивлеева и Элджей заболели COVID-19

Популярный блогер Анастасия Ивлеева и ее супруг, рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк), заболели COVID-19. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Мой муж и я заболели COVID-19», — написала Ивлеева в своем Instagram-аккаунте.

Блогер напомнила, что «вирус никуда не делся», и призвала своих подписчиков быть осторожными.