Эксперт объяснила, кому могут быть полезны «перекуры» на работе

Москва, 27 июля. Так называемые «перекуры», когда сотрудники берут небольшую паузу во время работы, существуют на любых предприятиях. Есть ли польза в подобных паузах и кому они вообще противопоказаны, рассказала эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина.

С понедельника по пятницу во всех городах кипит офисная жизнь. В течение рабочего дня можно часто услышать фразы «пора устроить coffee break» или «я на перекур». Чаще всего речь идет не напрямую об употреблении никотина, а о небольших пятиминутных перерывах.

Подобные паузы помогают немного развеяться или пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Такие перерывы благоприятно сказываются на производительности и эффективности труда, потому что стимулируют работу мозга, считает Ольга Черкашина.

«Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше», – рассказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что существуют сферы труда, где такие перерывы просто недопустимы. Так, неформальная обстановка и непринужденное общение с коллегами больше подходит представителям творческих профессий, передает радио Sputnik.