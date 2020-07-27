Роскосмос запустил мобильное приложение

Москва, 26 июля. Мобильное приложение Роскосмоса стало доступно для пользователей с гаджетами на операционных системах Android и iOS. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

С помощью приложения можно быть в курсе актуальных новостей Роскосмоса и его дочерних предприятий, информации о технических средствах, российских космодромах и орбитальной группировке. Кроме того, пользователи смогут посмотреть свежие медиаматериалы, такие как фотографии с космодромов, фоторепортажи с Международной космической станции и различные видеоролики.

«Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете», — отмечается в сообщении.

На ресурсе также содержится предварительный тест для отбора в отряд космонавтов.

Мобильное приложение можно найти в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Поддерживаемые версии для iOS — от 11.0 и выше, для Android — 5.0 и выше.

В корпорации пообещали, что со временем в приложении появятся новые функции и разделы, а также попросили сообщать о выявленных недостатках и своих предложениях. Для этого можно использовать форму обратной связи, имеющуюся в приложении, либо направить замечания по электронной почте.