Великобритания «показала» истребитель шестого поколения

Москва, 27 июля. Королевские военно-воздушные силы Великобритании «показали» на видео истребитель шестого поколения. Кадры появились в официальном аккаунте Twitter ВВС страны.

Самолет получил название Tempest («Буря»). Это проект истребителя шестого поколения, разрабатываемого в Великобритании консорциумом Team Tempest в составе Министерства обороны Великобритании, BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo и MBDA.

В сообщении отмечается, что проект был запущен в 2018 году. По планам, истребитель должен быть готов в 2035 году. Стоимость разработки составляет порядка 2,5 миллиардов долларов.

Since Team Tempest was launched in 2018, we have been working to create the future of combat air.



Today, we are launching our new interactive 3D model where you can explore our vision for the future. #TeamTempestUK



Click the link below ⬇️https://t.co/zj1cEL06ly pic.twitter.com/YWRQqD0U8F