Великобритания «показала» истребитель шестого поколения

Москва, 27 июля. Королевские военно-воздушные силы Великобритании «показали» на видео истребитель шестого поколения. Кадры появились в официальном аккаунте Twitter ВВС страны.

Самолет получил название Tempest («Буря»). Это проект истребителя шестого поколения, разрабатываемого в Великобритании консорциумом Team Tempest в составе Министерства обороны Великобритании, BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo и MBDA.

В сообщении отмечается, что проект был запущен в 2018 году. По планам, истребитель должен быть готов в 2035 году. Стоимость разработки составляет порядка 2,5 миллиардов долларов.

«Сегодня мы запускаем нашу новую интерактивную 3D-модель, где вы можете изучить, как мы представляем самолет в будущем», — написали в Twitter ВВС Великобритании.

Since Team Tempest was launched in 2018, we have been working to create the future of combat air.



Today, we are launching our new interactive 3D model where you can explore our vision for the future. #TeamTempestUK



Click the link below ⬇️https://t.co/zj1cEL06ly pic.twitter.com/YWRQqD0U8F — Team Tempest (@TeamTempestUK) July 17, 2020

Также отмечается, что в разработке самолета будут участвовать дополнительно к уже ранее заявленным семь новых компаний.

Авиаконструкторы из России и других стран продолжают разрабатывать новые двигатели, системы управления и вооружения, которые с каждым годом приближают появление нового поколения сверхтехнологичных истребителей.

Эксперты рассказали, как будут выглядеть новые боевые машины. Специалисты продолжают изучать вопрос создания современной системы управления истребителем, которая позволит манипулировать техникой как из кабины пилота, так и удалено. Данная возможность должна стать одним из основных критериев шестого поколения истребителей, уверены эксперты.