Германия заявила, что США игнорируют союзников в попытке остановить «Северный поток — 2»

Берлин, 27 июля. Соединенные Штаты Америки, оказывая давление на проект «Северный поток — 2», игнорируют интересы союзников в Европе. Об этом рассказал председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

По его словам, Вашингтон пытается политическими средствами продвигать свои интересы без оглядки на союзников. Как пишет ТАСС, политик не уверен, что Германии удастся разрешить споры с США во время председательства в Совете Евросоюза, которое началось 1 июля.

«Временной отрезок слишком короткий», — подчеркнул он.

Напомним, что Палата представителей США приняла новый проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В документ были добавлены поправки, которые подразумевают введения дополнительных санкционных мер, направленных против проекта газопровода «Северный поток — 2». Ограничения могут затронуть сразу нескольких компаний и физических лиц, которые занимаются реализацией судов и оборудования, необходимого для прокладки газопровода.

Эксперт в сфере экономики, член Российской академии наук Руслан Гринберг, комментируя новые санкции США против российского проекта газопровода, заметил, что на Западе дух свободного рынка уже давно не в моде, а американцы уже без какого-либо стеснения показывают, что готовы сделать все, чтобы помешать строительству.

Эксперт в области экономики объяснил, к чему могут привести новые выпады США против «Северного потока — 2». Он заметил, что американские санкции способны продлить строительство газопровода, но это лишь укрепит сотрудничество между Россией и Евросоюзом перед лицом общей проблемы.