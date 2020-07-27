Эксперт сравнил разговор Путина и Зеленского с беседой учителя и ученика

Москва, 27 июля. Разговор президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировал политтехнолог Марат Баширов. Эксперт сравнил прошедшую беседу со школой.

Напомним, что 26 июля Зеленский позвонил Путину для обсуждения ситуации на востоке Украины, урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений.

По мнению Баширова, которым он поделился через свой Telegram-канал «Политджойстик», ситуация с разговором напоминала момент, когда учитель беседует с учеником.

Стороны обсуждали прекращение огня, в том числе и снайперского, запрет на ведение наступательных и диверсионных действий. Кроме того, президенту Украины был задан вопрос касательно его поддержки Минских соглашений.

Баширов допустил, что Зеленский, возможно, и поддерживает договоренности, но он не является самостоятельным политиком. Главное, на что тут надо обратить внимание, это на сам факт звонка украинского лидера, считает эксперт, пишет «Царьград».

«Просто потому, что учитель спросил ученика, выполнил ли он домашнее задание, перед тем, как поставить оценку, позвонить родителям и отправить парня на второй год», — охарактеризовал беседу Баширов.

Добавим, что по данным Управления Народной милиции ЛНР, на линию соприкосновения на востоке Украины прибыли трое инструкторов из Литвы. Специалисты займутся обучением украинских военных снайперскому делу и подрывным работам.