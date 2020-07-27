Цена золота поднялась до нового исторического максимума

Москва, 27 июля. Стоимость золота достигла рекордного значения впервые с 2011 года. В ходе торгов на бирже Comex 27 июля к 03.03 по московскому времени цена драгметалла выросла на 0,8% и составила 1912 долларов за тройскую унцию.

В последний раз золото стоило дороже 1910 долларов за тройскую унцию в 2011 году. Тогда цена составляла 1911,6 доллара, напоминает телеканал «360».

Во время торгов рост стоимости драгметалла продолжился, и к 09.34 по московскому времени цена составила уже 1928,4 доллара. В течение торговой сессии цена золота достигла исторического максимума, поднявшись до 1938 долларов.

По данным аналитиков, спрос на золото вырос на фоне ухудшения отношений между США и Китаем и опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии. В нестабильные периоды золото становится основным защитным активом для инвесторов.

Ранее немецкий эксперт Матиас Бругман объяснил, как «золотой трюк» принес России миллиарды долларов. Он отметил, что Москва наращивала золотые запасы, когда драгметалл стоил дешевле, чем сейчас.