Роскачество дало советы по хранению хлеба

Москва, 27 июля. Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем. Об этом говорится в пресс-службе организации. Отмечается, что таким образом можно избежать возникновения плесени.

Эксперты напомнили, что хлеб лучше хранить в темном и сухом месте. Хлебницу не стоит оставлять на окне или у плиты. Подходящей температурой считаются 20–25 градусов и влажность воздуха не выше 70%. При этом хлеб в полимерной упаковке лучше не хранить на солнце — из-за этого в ней образовывается конденсат.

«Нарезанный и упакованный хлеб больше подвержен плесневению, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для плесени поверхностей», — подчеркнули специалисты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб наиболее полезен для организма человека. В список, составленный специалистом, вошли несколько видов хлебобулочных изделий.

По словам Соломатиной, при выборе хлеба необходимо руководствоваться прежде всего его составом. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли. Традиционно из этих ингредиентов готовят восточный хлеб: лаваш, пури и питу. Также врач-диетолог назвала полезными итальянскую чиабатту и хлеб с отрубями. При этом предпочтительно, чтобы мука, из которой приготовлен хлеб, была ржаной или второго сорта.

Ранее врачи назвали полезные продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца, и блюда, которые лучше исключить из рациона. По мнению специалистов, поддержать здоровье сердца помогут: ограничение количества сахара в рационе, отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы, а также употребление фасоли, кураги и орехов.