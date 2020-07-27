Как похудеть после 50 лет: причины набора веса и 7 проверенных техник борьбы с ним

Как реально похудеть в 50 лет? Какой рацион рекомендуют диетологи? Как остановить набор веса и сохранить привлекательную фигуру? 7 верных способов похудения, которые стоит взять на вооружение женщинам в красивом возрасте.

После 50 лет вес может увеличиваться. Это происходит по ряду причин. В организме меняется гормональный фон: после 40 лет снижается уровень женского полового гормона прогестерона, а уровень второго важного гормона — эстрогена — становится нестабильным. Временами он слишком высокий, иногда — низкий.

Согласно научным наблюдениям, повышенный уровень эстрогена вызывает стремительное накопление жировой ткани, которая концентрируется в области живота. Добавляют вес низкая физическая активность, привычка переедать на ночь или заедать проблемы. Поэтому к 50-летию многие женщины подходят с внушительным лишним весом, который создает не только эстетическую проблему. Лишний вес после 50 лет повышает риск сердечно-сосудистых болезней и провоцирует развитие сахарного диабета.

Поэтому поддерживать себя в форме в этом возрасте важно. Стройное тело — тело здоровое, и, чтобы вернуться к нему, необходимо скорректировать рацион и образ жизни.

Как реально похудеть в 50 лет: больше активности

Первое, что рекомендуют фитнес-тренеры для снижения веса, — увеличить физическую активность. Например, начать бегать, плавать или ездить на велосипеде. Кардионагрузки действительно полезны, но для похудения в этом возрасте они могут не сработать.

На фоне гормональных изменений уменьшается в объеме мышечная ткань. Ее количество с каждым годом снижается на 1-2%, что, в свою очередь, снижает скорость метаболизма. Для поддержания нормальных обменных процессов телу нужны мышцы, поэтому женщинам после 50 лет стоит полюбить силовые тренировки. Упражнения для наращивания мышечной массы подстегнут метаболизм, помогут снизить массу тела и поддерживать ее здоровой.

Также стоит увеличить активность в течение дня. Если у вас сидячая работа, старайтесь как можно чаще вставать из-за стола, ходить, подниматься по лестницам. Просто работая стоя или совершая каждый час 5-минутную прогулку, вы потратите больше калорий и сможете похудеть быстрее.

Рацион, который поможет похудеть после 50

В питании тоже должны произойти перемены. Лишний вес возникает на фоне избытка калорий, то есть тогда, когда вы получаете с пищей больше энергии, чем тратите. Сокращая порции и меняя привычки в еде, вы сделаете свой рацион более здоровым и сможете снизить вес.

1. Увеличьте потребление белка. Белок — строительный материал для мышечной ткани. Употребление богатой белком пищи необходимо для поддержания ее объема. Научными исследованиями подтверждено, что увеличение в рационе белка после 50 лет помогает худеть и сохранять здоровый вес в долгосрочной перспективе. Ешьте мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

2. Готовьте дома. Домашняя еда, как правило, простая, из натуральных продуктов, а потому более полезна и менее калорийна по сравнению с полуфабрикатами и едой из заведений общепита. Когда вы худеете или пытаетесь контролировать вес, важно понимать, из каких ингредиентов приготовлено каждое блюдо. А значит, пищу стоит готовить своими руками.

3. Ешьте питательные продукты. Питательными называют продукты, которые содержат много ценных для организма веществ: минералов, витаминов, клетчатки. Рекордсмены по питательности — ягоды, фрукты и овощи. Они не только помогут похудеть, но и насытят организм нутриентами, необходимыми для здоровья кишечника, кожи, волос, кровеносной системы.

4. Выбирайте цельные продукты. Вместо овсянки быстрого приготовления готовьте геркулес. Вместо фарша неизвестного происхождения покупайте кусок мяса и делайте фарш дома. Вместо творожка с фруктовым наполнителем покупайте творог и фрукты. Цельные продукты — это еда с натуральным составом, которая не подвергалась промышленной переработке. Она сохранила все питательные вещества: белок, клетчатку, витаминно-минеральные комплексы, необходимые вашему организму. Цельными продуктами диетологи называют мясо, рыбу, бобовые, злаки, орехи, семечки, фрукты и овощи.

5. Не наедайтесь на ночь. Поздний и сытный ужин повышает риск ожирения в 2 раза. Тогда как легкий ужин, напротив, помогает худеть. Старайтесь сделать максимально сытными завтрак и обед.

6. Пейте правильные напитки. Обычная вода, чай и кофе без сахара, травяной чай не содержат калорий. Сладкие газировки, фруктовые соки, коктейли и спортивные напитки содержат слишком много сахара. Откажитесь от «жидких сладостей», чтобы уменьшить калорийность рациона и похудеть.

7. Выбирайте правильные добавки. С возрастом способность организма поглощать определенные питательные вещества снижается. Так, после 50 лет распространен дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 — веществ, которые участвуют в выработке энергии. Их нехватка проявляется слабостью, депрессией, упадком сил на фоне повышения массы тела. Скорректировать дефицит поможет прием добавок, содержащих витамины группы В. Какой препарат выбрать и в какой дозировке принимать, уточните у вашего участкового врача.