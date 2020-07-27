В Совфеде опровергли слухи о переходе на дистанционное обучение в школах

Москва, 27 июля. Полный перевод российских школ, колледжей и вузов на дистанционное обучение не планируется. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Напомним, еще в мае на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о правилах организации дистанционного обучения. Это вызвало массу вбросов и слухов о полном переходе школ на онлайн-образование. Подобные сообщения не могли не спровоцировать беспокойство родителей школьников.

Как отметила Гумерова, весной учебные заведения перешли на дистанционную форму работы вынужденно. Эта мера стала необходимой в борьбе с коронавирусом.

«Наша позиция неизменна в том, что никто не заменит живого общения ученика с педагогом, а дистанционное обучение является составной частью образовательного процесса», — подчеркнула сенатор.

Член Совфеда пояснила, что в упомянутом выше законопроекте уточняются полномочия Минобрнауки и Минпросвещения при реализации дистанционных образовательных программ.

«Про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в документе нет ни слова! <…> Если в стране или отдельно взятом регионе объявят режим чрезвычайной ситуации, то каждая школа будет иметь инструкцию: сколько должен длиться урок, какая у ребят нагрузка, на основании чего учитель ставит оценки в онлайне и так далее», — рассказала Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников высказался против дистанционного обучения в школах. По его словам, в учебном заведении школьники получают навыки «межвидового общения».