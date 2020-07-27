Фанаты пристыдили Седокову за ее фото

Москва, 27 июля. Певица Анна Седокова решила показать себя во всей красе подписчикам в Instagram. Девушка поделилась довольно «горячим» кадром, на котором она запечатлена в бикини. Центральным «аспектом», на который должны обратить внимание фанаты, являются роскошные ягодицы Седоковой. Далеко не все поклонники одобрили публикацию, некоторые даже пристыдили.

«Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу», — прокомментировала певица.

За сутки фотография набрала более 143 тысяч «лайков», однако не стоит говорить, что «все без ума» от фотографии. По мнению некоторых фолловеров, опубликованный кадр немного вульгарный. Такие фотографии лучше показывать своему супругу.

«А вы что, считаете, что без таких фоток семью создать невозможно или для вас семья — это фотки с голым задом?» — ответила фанатка Седоковой.

«Ты мужу должна показывать, а не для всех», — прокомментировал подписчик.

«Анна, вам не стыдно раздеваться? Вы женщина», — отреагировал другой поклонник.

Многие мужчины одобрили и позицию певицы на фото, и сам ракурс. Они не жалели «сердечек», «огня» и фраз в духе «секс-бомба».

Одна из девушек отметила, что у певицы отличная фигура, она не поддалась тренду, что женщина является привлекательной, если чрезмерно худая.