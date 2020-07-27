Названы легальные способы снизить платежи по ЖКХ

Москва, 27 июля. Россияне могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко назвал легальные способы снизить платежи по ЖКХ.

Не все граждане знают, что могут платить меньше за услуги ЖКХ. Некоторые часто платят за то, чем не пользуются. Самым ярким примером в данном случае будет радиоточка. По словам Минко, если человек получает единый платежный документ (ЕПД), то для отключения радиоточки нужно подать заявление в центре госуслуг «Мои документы».

Если россиянин не смотрит телевизор, то можно отключить общедомовую ТВ-антенну. Для того, чтобы это сделать, нужно написать соответствующее заявление поставщику услуги. Также можно отказаться от оплаты за домашний телефон. Сергей Минко рассказал и о страховке, которая является добровольной. Однако граждане спорят, стоит ли ее платить или нет.

«Страхование носит добровольный характер. Если гражданин оплачивает эту услугу, то действует правило оферты: оплата подтверждает тот факт, что жилье застраховано. В Москве соответствующая графа в квитанциях появилась уже давно. Тот же опыт сейчас постепенно начнет применяться по всей стране», — сказал гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии».

По его словам, размер среднего платежа составляет 300–700 рублей. По словам Минко, это «гораздо дешевле обычных полисов от ЧС от страховых компаний». При этом жители будут уверены, что в случае непредвиденных ситуаций у них будет возможность страховку, указал он.

Генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина добавила, что на практике при расчете ущерба выплаченной суммы не хватает для реального его возмещения.