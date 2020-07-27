Подруга Алибасова рассказала, зачем сын продюсера «упрятал» отца в психбольницу

Москва, 27 июля. Известный продюсер Бари Алибасов проходит лечение в психиатрической клинике. Как рассказала певица и подруга основателя группы «На-На» Наталья Штурм, продюсер оказался в лечебном учреждении из-за собственного сына — Бари Алибасова-младшего.

По мнению Штурм, молодой человек любыми способами хочет получить как можно больше славы.

«Заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу, лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится», — объяснила она.

По словам Штурм, сын Алибасова не скрывает этого, «сначала с «Кротом» раскрутил тему, теперь начал следующую». Как пишет Sobesednik.ru, певица добавила, что молодому человеку больше не на чем пиариться.

Ранее Бари Алибасов-младший поделился информацией о состоянии и местонахождении своего отца. Сын музыкального продюсера объяснил, зачем поместил своего отца в психиатрическую лечебницу, а также рассказал из-за чего Алибасову потребовалась помощь квалифицированных врачей.

По словам Бари Алибасова-младшего, в начале июня на его отца было совершено покушение на убийство. Он заявил, что обнаружил 73-летнего шоумена при смерти. Сейчас же здоровью Алибасова ничего не угрожает, однако у артиста возникла амнезия, которую пытаются вылечить специализированные специалисты.

Он также опроверг догадки некоторых СМИ и их читателей о том, что Алибасов находится под наблюдением врачей из-за проблем с алкоголем. Госпитализация потребовалась музыкальному продюсеру, чтобы восстановить память и прийти в себя после совершенного на него покушения.